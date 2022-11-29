Apple выбрала лучшее приложение для iPhone

Американская компания Apple выбрала аналог Instagram под названием BeReal лучшим приложением 2022 года для смартфонов iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации из Купертино, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект получил награду по итогам App Store Awards 2022. В рамках конкурса компания выбирает лучшие приложения для своих гаджетов. Сервис BeReal - аналог Instagram, в котором нельзя накладывать фильтры или маски, а снимки предлагается делать и публиковать сразу после получения уведомления.

Авторы таким образом призывают пользователей показывать настоящую жизнь без прикрас. Блогеров в Instagram регулярно критикуют за постановочные снимки, которые пытаются сделать максимально красивыми.

Приложением года для планшетов iPad стал GoodNotes 5 для ведения заметок, для компьютеров Mac - MacFamilyTree 10, а для умных часов Apple Watch - Gentler Streak. Всего в топ вошли 16 программ, восемь из них - игры.