Microsoft разрабатывает мобильное суперприложение для конкуренции с Google

Американская IT-корпорация Microsoft задумалась о создании мобильного суперприложения, которое нарушит монополию Google на рынке интернет-рекламы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Seeking Alpha.

Предполагается, что приложение Microsoft объединит в себе функции платежного сервиса, мессенджера, поисковика, новостной ленты, мобильных игр и не только. Так Microsoft хочет отвоевать у Google долю на рынке интернет-рекламы для своих продуктов: поискового сервиса Bing и мессенджера Teams.

По данным Seeking Alpha, на создание нового приложения IT-корпорацию Microsoft вдохновила российская компания "Яндекс", которая в 2019 году запустила свое суперприложение Yandex Go. Также в качестве вдохновителей упоминается китайский мессенджер WeChat, который объединяет в себе множество сервисов, которыми повседневно пользуются сотни миллионов граждан КНР.

На каком этапе находится разработка приложения Microsoft и когда может состояться его релиз, не сообщается.