Представлены наушники со встроенной очисткой воздуха

Компания Dyson, известная по пылесосам и другой бытовой технике, представила беспроводные наушники Dyson Zone со встроенной системой очистки воздуха. Как сообщается на сайте корпорации, наушники необходимо крепить не только на уши, но и на рот и нос пользователя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в наушники встроено активное шумоподавление, а очистку воздуха осуществляет специальная маска, которая пропускает его через двуслойные фильтры с отрицательно заряженным электростатическим фильтрующим материалом.

По словам производителя, Dyson Zone до конца 2022 года появятся в продаже в Китае, а весной 2023 года аксессуар выйдет и на американский рынок. Также наушники планируют продавать в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. Стоимость новинки составит $949 (59,5 тыс. руб. по текущему курсу).

Согласно характеристикам на сайте, наушники получили 40-миллиметровые динамики, а шумоподавление работает на основе восьми встроенных микрофонов. Разработчики обещают до 50 часов работы без подзарядки в режиме воспроизведения аудио или до четырех часов работы с активированной маской. В Dyson заверили, что одного сменного фильтра хватит сразу на год использования.