Изобретен первый в мире термос с возможностью самонагрева

Kimos запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo для самонагревающегося термоса. Он может нагреть воду в течение нескольких минут после нажатия кнопки, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Kimos считается первым в мире термосом с возможностью самонагрева. Он кипятит воду менее чем за три минуты.

По словам основателя Kimos, идея самонагревающегося термоса возникла из-за желания пить горячие напитки на ходу. Новинка также имеет герметичный дизайн и идеально подходит для активного отдыха, путешествий и множества других сценариев.

Вода остается в термосе теплой до четырех часов. Kimos имеет возможность быстрой зарядки через USB. Продукт в трех цветах: красном, оранжевом и черном. Розничная цена на Indiegogo начинается с 89 долларов (151 манат - ред.).