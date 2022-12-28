Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S23+

Инсайдеры раскрыли характеристики и стоимость смартфона Samsung Galaxy S23+. Об этом сообщает издание 91Mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на данные отраслевого источника, который получил доступ к рекламным материалам Samsung. Инсайдер сообщил, что Galaxy S23+ получит розовый, а Galaxy S23 Ultra - зеленый фирменный цвет корпуса. Также источник рассказал о некоторых характеристиках Galaxy S23+.

По информации автора, модель выйдет с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем, основной камерой с объективами разрешением 108, 12, 10 и 10 мегапикселей, фронтальной камерой на 12 мегапикселей. Девайс - как и остальные гаджеты новой серии - будет работать на фирменном процессоре Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Также аппарат получит не менее 12 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов.

Также близкий к Samsung источник раскрыл стоимость Galaxy S23+ на индийском рынке. Телефон оценят в 82 890 рупий. Стоимость базового и самого топового устройства линейки - Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra - не раскрывается.