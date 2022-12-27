Определена самая популярная модель iPhone в мире

Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, представленные в 2014 году, остаются самыми продаваемыми в истории Apple. Об этом сообщают журналисты iPhones.ru, которые сравнили продажи мобильных гаджетов компании и определили самый популярный, передает Day.Az.

Отмечается, что компания из Купертино за несколько лет продала около 224 млн штук iPhone 6. Превзойти этот показатель якобы смог iPhone 12 - с 250 млн штук.

Однако журналисты пояснили, что в последние годы Apple решила выдавать статистику за все четыре представленных на одной презентации устройства, а не отдельно за обычную и Pro-линейки. В связи с этим в iPhones.ru считают корректным рассматривать в качестве лидером по продажам именно iPhone 6.

"Пик продаж iPhone случился с увеличением размера экрана. Именно это ждали и хотели пользователи. Эти гаджеты до сих пор массово встречаются на вторичном рынке и в руках нетребовательного пользователя станут сносным смартфоном", - заключили авторы.