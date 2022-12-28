Первый южнокорейский аппарат вышел на орбиту Луны

Аппарат Danuri из Южной Кореи достиг лунной орбиты. Об этом сообщает Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Покинув Землю 5 августа, Danuri благополучно прибыл к Луне после 145-дневного путешествия", - отметил заместитель министра науки и ИКТ О Тхэ Сок, также заявив, что выход на околунную орбиту оказался успешным. О Тхэ Сок подчеркнул, что аппарат совершил три маневра по выходу на орбиту.

В настоящее время первый южнокорейский аппарат, вышедший на орбиту Луны, вращается вокруг спутника Земли со скоростью 1,62 километра в секунду. Danuri поддерживает высоту полета около 100 километров, совершая полный оборот вокруг Луны каждые два часа.

Планируется, что в январе аппарат начнет миссию по измерению различных характеристик лунной поверхности - рельефа, магнитной силы, гамма-лучей. Также Danuri, запущенный 5 августа на ракете SpaceX Falcon 9, определит места посадки для аппаратов будущих миссий.

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