Apple запатентовала технологию, защищающую дисплей складного iPhone от трещин

Компания Apple запатентовала технологию, которая позволит избежать складок и трещин на экране будущего складного iPhone. Об этом сообщает портал Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что на дисплей устройства будет наноситься особая пленка толщиной всего 200 мкм. Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при складывании. Это позволит избежать появления складки посередине дисплея, которой часто "грешат" подобные смартфоны от других производителей.

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в прессе уже не первый год. При этом никаких подробностей о разработке пока нет. Представители Samsung ранее заявляли о том, что, по их прогнозам, Apple выйдет на рынок складывающихся устройств не раньше 2024 года. Некоторые эксперты считают, что первым гаджетом в этой линейке станет не iPhone, а iPad.