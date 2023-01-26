«Роскосмос» показал снимок гигантского отколовшегося от Антарктиды айсберга
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"Роскосмос" опубликовал снимок айсберга, отколовшегося от берегов Антарктиды, который был сделан российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники Роскосмоса следят за передвижением - в воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров, оторвался от шельфового ледника Бранта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что толщина льда в месте раскола составляет 150 метров.

Основная задача спутника "Метеора-М" - мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность Земли, ледовый и снежный покров.