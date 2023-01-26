Вблизи Земли пролетит астероид

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН получил снимок астероида 2023 BU, который менее чем через семь часов пролетит в 3,6 тыс. км от поверхности Земли над Южной Америкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ИПМ, распространенном в четверг.

"Тусклый трек в центре этого снимка - околоземный астероид 2023 BU, отснятый только что с 36-см телескопом обсерватории ISON-Kitab. В момент съемки этот небольшой космический камешек с размерами 4-8 м находился на расстоянии [приблизительно] 100 тыс. км от нашей планеты, но уже меньше чем через семь часов он промчится лишь в 3,6 тыс. км от поверхности Земли над Южной Америкой", - говорится в Telegram-канале института.

Публикация сопровождается снимком звездного неба, на котором виден след от астероида.

Как уточнили в ИПМ, этот астероид станет четвертым в списке самых тесных известных сближений Земли с астероидами, не считая шесть объектов, которые упали на Землю вскоре после их открытия. "Три лидера этого списка также были крошечными и наблюдались в 2020-2021 годах", - добавили в институте.