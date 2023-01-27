Браузер Chrome защитил режим инкогнито паролем

Режим инкогнито в браузере Google Chrome на устройствах Android получил дополнительную защиту. Об этом сообщает портал TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь пользователи смогут ограничить доступ к своим инкогнито-сессиям паролем или биометрией после закрытия браузера. Известно, что ранее аналогичная функция была добавлена на устройства на базе iOS.

Для ее активирования необходимо зайти в настройки Google Chrome, а оттуда во вкладку Privacy & Security, в которой нужно включить функцию "Lock incognito tabs when you close Chrome" [рус. "Блокировать вкладки в режиме инкогнито после закрытия Chrome]. После этого инкогнито-сессии пользователя будут заблокированы, то есть другой человек, воспользовавшись устройством, не сможет получить доступ к вкладкам его владельца. Для разблокировки потребуется задать пароль, либо использовать биометрические данные.

Кроме того, в Chrome появились дополнительные функции для повышения безопасности пользователя. Например, браузер будет отправлять персонализированные рекомендации о тех разрешениях, которые были выданы конкретным сайтам.