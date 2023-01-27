Технологическая революция: Apple представила мощные MacBook на чипах M2 PRO и M2 MAX

17 января компания выпустила презентацию новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro и Mac mini. Внешне ноутбуки незначительно отличаются от предыдущего поколения: основные изменения в начинке. В частности акцент сделан на новых чипах поколения M2 PRO и M2 MAX, которые позволяют выдавать до 6 раз больше производительности в сравнении с топовыми MacBook Pro на базе Intel. С 27 января новинки будут доступны для предзаказа у официальных реселлеров Apple. Рассказываем о новых устройствах подробнее.

Выглядит MacBook Pro по-прежнему стильно: монолитный алюминиевый корпус, миниатюрная рамка вокруг экрана и "челка" для HD-камеры с разрешением 1080p.

Ноутбуки представлены в размере 14 и 16 дюймов и оснащены эталонным дисплеем Liquid Retina XDR. Дисплей имеет широкую цветовую гамму и поддерживает один миллиард цветов, что гарантирует плавные градиенты, топовую детализацию и максимально глубокие оттенки. Среди портов: три Thunderbolt 4, слот для карт SDXC и зарядки MagSafe 3. Новые модели сохранили все шесть динамиков и микрофоны студийного качества.

Основные обновления профессиональной серии

Новое поколение MacBook Pro дает пользователям еще более значительные улучшения в производительности, времени автономной работы и общей продуктивности. Технические характеристики позволяют беспроблемно кодить, рендерить, создавать музыку, монтировать видео или работать с фотографиями.

Из обновлений MacBook Pro стоит отметить 12-ядерный процессор Core i9 и 19-ядерный графический процессор. Это значит, что мы получаем как увеличение скорости даже при самых сложных рабочих процессах, так и повышенную производительность при работе с графическими редакторами, видеоредакторами и, конечно же, играми.

В максимальной комплектации ноутбук имеет до 96 ГБ оперативной памяти со скоростью до 400 Гбайт/с и 8 ТБ постоянной. Этого хватит для параллельного запуска сразу нескольких тяжелых проектов. Также все ноутбуки линейки поддерживают работу с мониторами 8K при 60 Гц.

Ноутбуки стали не только быстрее, но и экономнее к расходу заряда. Автономность повышена до 22 часов работы от одной зарядки, что делает MacBook Pro мобильным и удобным для работы вне офиса, или дома. С учетом производительности это отличный показатель.

Еще одно крупное обновление - поддержка Wi-Fi 6E, что в два раза быстрее, чем у предыдущего поколения. Модель позволяет подключаться по беспроводной сети на частоте в 6 Гц.

Немного о Mac mini

С новыми чипами Mac mini стал более мощным, его производительность возросла до профессионального уровня. Несмотря на компактный дизайн устройство очень высокоскоростное. В то же время обеспечена лучшая энергоэффективность. У новинки 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 или 512 ГБ постоянного хранилища. Дополнительно девайс оснащен двумя портами USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet и модернизированным портом 3.5mm для наушников. Также есть поддержка топовых стандартов Wi-Fi и Bluetooth.

Доступность

Предзаказ на обновленный MacBook Pro можно оформить уже с 27 января в магазинах официальных реселлеров Apple: iSpace, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, MyShops, Maxi.az .

При оформлении предзаказа на новые модели MacBook Pro будет действовать специальное предложение: всего от 202 AZN в месяц в рассрочку 24 месяца по картам Бирбанк.