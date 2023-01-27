Apple закрепилась в Китае

Американская компания Apple завоевала самую большую квартальную долю рынка в Китае, опередив конкурентов в период локдаунов из-за коронавируса и ослабления экономического роста. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производитель iPhone пережил снижение поставок по сравнению с 2021 годом и опередил Oppo и Xiaomi. В последнем квартале доля Apple составила 18%, больше только у Vivo - 19,2%. Oppo оказался на третьем месте, уступив Apple (17,5%).

По данным фирмы, на компанию из Купертино пришлось почти 24% продаж смартфонов в Китае за последние три месяца 2022 года. Apple впервые в истории стала вторым по величине продавцом в КНР за год. Ни один некитайский бренд, кроме Apple, не закрепился так основательно на рынке азиатской страны.