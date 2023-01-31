Sony и Microsoft пропустят крупнейшую игровую выставку

Компании Sony и Microsoft отказались принимать участие в игровой выставке E3, которая пройдет в июне. Об этом сообщает издание IGN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты игрового портала сослались на нескольких источников, согласно которым производители консолей PlayStation и Xbox синхронно решили пропустить выставку. Кроме них на E3 не окажется стенда Nintendo, которая обычно регулярно присутствовала на мероприятии. По словам авторов, представители "большой тройки" впервые вместе пропустят E3.

В разговоре с журналистами, который состоялся в конце января, глава Xbox Фил Спенсер заявил, что Microsoft проведет свое мероприятие, в удобное для прессы и потребителей время. Сообщается, что PlayStation перестала принимать участие в мероприятиях крупнейшей игровой выставке с 2019 года, вероятно, из-за разногласий с организаторами E3 компании Entertainment Software Association (ESA). Журналисты запросили комментарии у Sony, Microsoft и Nintendo, но не получили оперативного ответа.

По мнению опрошенных IGN специалистов, отсутствие ведущих игроков на рынке консолей окажется большим ударом для E3. "Выставочный зал, безусловно, будет скучать по шуму и масштабу стендов с держателями платформ", - отметил аналитик Ampere Пирс Хардинг-Роллс.