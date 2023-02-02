ВВС США выведут из эксплуатации 50-летние самолеты-заправщики

ВВС США приняли решение в 2024 году вывести из эксплуатации самолеты-заправщики McDonnell Douglas KC-10A Extender, созданные в 1970-е годы на базе пассажирского авиалайнера DC-10. Об этом сообщает Satrs and Stripes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, их заменят KC-46 Pegasus на базе Boeing 767. Новые самолеты могут перевозить почти в два раза меньше топлива и грузов, чем KC-10 (96 тонн вместо 161), поэтому их закупят больше - 128 новых вместо 60 списанных.

Кроме того, операторы заправки Extender заявили, что этот самолет обладает иллюминатором заднего вида для мониторинга стыковки, а в новом эта функция отведена электронике.

Помимо США KC-10 владеют Нидерланды. Королевские ВВС этой страны закупили два таких летающих танкера.