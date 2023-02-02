Американцы смогут сообщать об НЛО при помощи приложения
Американский стартап Enigma Labs представил приложение, которое позволит пользователям сообщать об обнаруженных НЛО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Разработчики позволят пользователям приложения Enigma создавать и структурировать заметки с фото- и видеофиксацией НЛО и публиковать их. Для публикации предстоит указать место и время наблюдения объекта, его форму и другую информацию, которая впоследствии будет проверяться с помощью искусственного интеллекта. Затем ИИ выдаст сообщению оценку достоверности, основываясь на полученных данных и анализе ближайших аэродромов и "земных" летательных объектов, которые могли находиться поблизости.
Отмечается, что на данном этапе стартап владеет базой из более чем 300 тыс. отчетов об НЛО. В ближайшем будущем команда Enigma Labs планирует запустить одноименное приложение, в котором пока идет процесс регистрации пользователей. Разработчики планируют создать нечто наподобие энциклопедии НЛО.
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