Для старых Samsung Galaxy S9 и Note 9 вышло обновление с Android 13 и One UI 5

Разработчик-энтузиаст под ником AlexisXDA с форума XDA-Developers выпустил кастомную прошивку для смартфонов Samsung 2018 года на базе Android 13, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кастомная прошивка под названием Noble ROM приносит для смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+ и Note 9 фирменную оболочку One UI 5.0 с Android 13, а также январский патч безопасности. Известно, что для создания прошивки разработчик использовал официальные версии ОС для Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S20.

Разработчик смог адаптировать новую оболочку и версию Android для смартфонов 2018 года с чипом Exynos 9810, однако прошивка недоступна для владельцев Galaxy S9, S9+ и Note 9 на базе процессора Snapdragon 845.

Отмечается, что прошивка работает не так стабильно, как официальная версия, но она приносит новые функции и позволяет пользователям устанавливать приложения, совместимые с актуальными версиями Android.