Продажи новой игры про супергероев Marvel оказались провальными

Начало продаж тактической игры про супергероев Marvel's Midnight Suns оказалось провальным. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на слова главы издательства Take-Two Штрауса Зельника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Marvel's Midnight Suns оказалась успешной с точки зрения приема прессой, но провальной в продажах. В интервью со мной этим днем глава Take-Two Штраус Зельник сказал, что, возможно, причиной коммерческой неудачи стало не самое удачное окно релиза игры", - написал Шрайер.

Журналист также добавил, что пока Зельник не ставит крест на игре. Глава Take-Two надеется, что у Marvel's Midnight Suns будет "длинный хвост продаж", как у других игр Firaxis.

Marvel's Midnight Suns - это тактическая стратегия с пошаговыми боями, в которой игроки управляют супергероями из вымышленной вселенной Marvel. За разработку отвечала студия Firaxis, известная по культовой серии игр XCOM.

Marvel's Midnight Suns вышла 2 декабря 2022 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом к релизу готовятся версии игры для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ее выход ожидается в марте 2023 года.