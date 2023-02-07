Умные дорожные конусы организовали движение в Китае

Умные дорожные конусы помогли снизить аварийность на дорогах в Китае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специального робота, похожего на дорожный конус, создали инженеры компаний Ningbo Datong Development и Farsoon Digital Technology. Интеллектуальное устройство имеет четыре колеса и систему освещения, а также датчики, с помощью которых девайс может координировать свои действия с подобными роботами.

Умное устройство предназначено для организации дорожного движения и снижения аварийности при ДТП. Уточняется, что в случае аварии группа роботов выезжают на полосу и автоматически перекрывают часть дороги, на которой произошло ДТП. После того как полоса будет очищена от транспортных средств, конусы возвращаются на свое место для зарядки.

Роботов уже начали тестировать на высокоскоростных трассах в городе Нинбо. По словам специалистов, в случае аварии дорожным службам требуется до 30 минут, чтобы прибыть на место и организовать безопасное движение. Создатели роботов отметили, что умные устройства справляются с этой задачей за "считанные секунды".