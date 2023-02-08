Польша получит от США более 500 РСЗО HIMARS

Польша получит от США более 500 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом заявил в среду на брифинге вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак, комментируя сообщение Пентагона о том, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше РСЗО HIMARS, боеприпасов и других систем на $10 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Польшу попадет почти 500 штук", - сказал он и добавил, что если посчитать те, которые будут поставлены в этом году, то будет 506 пусковых установок.

По словам министра, 468 систем будут установлены на грузовиках польского производства.

США полагают, что передача вооружений Польше не привела бы к "изменению основного военного баланса в регионе". Предполагается, что основным подрядчиком стала бы компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредила бы боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.