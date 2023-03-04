Производитель F-35 и F-22 вложился в стартап по разработке электродвигателей для самолетов

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin, которая производит широкую линейку ракет и военных и военно-транспортых самолетов (F-35, F-16, F-22, C-130), стала инвестором стартапа H3X Technologies, разрабатывающего электродвигатели для самолетов. Об этом сообщает Aviation Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши инвестиции в H3X укрепляют приверженность Lockheed Martin разработке средств прогнозирования и решений для масштабирования, которые позволяют США и их союзникам опережать угрозы", - заявил вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Ventures Крис Моран.

Стоимость вложений не разглашается.

Отмечается, что H3X разрабатывает серию электродвигателей мощностью от 30 кВт до 3 МВт, которые, по словам компании, "не имеют себе равных по производительности с точки зрения удельной мощности и эффективности".

Компания заявляет, что добилась успехов в области электромагнетизма, материаловедения, силовой электроники, аддитивного производства, управления двигателем и тепловых характеристик, что позволяет ее двигателям достигать постоянной удельной мощности более 10 кВт на килограмм.

Сейчас H3X работает над масштабированием преобразующих технологий, которые, по мнению ее руководства, могут предоставить жизнеспособные варианты для электрификации устаревших систем и компонентов.

Соучредитель и генеральный директор H3X Джейсон Сильвестр заявил, что долгосрочная цель компании - создать полностью электрический самолет.

Кроме того, по словам Сильвестра, среди клиентов H3X есть компании, которые работают над военными проектами, в том числе электрическими двигателями для беспилотных летательных аппаратов и технологиями производства энергии для авионики гиперзвуковых самолетов.