Регулятор США отклонил заявку компании Маска на вживление чипов людям

Регулятор США отклонил заявку компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску, на клинические испытания мозговых чипов на людях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Компания впервые в 2022 году обратилась за разрешением на клинические испытания в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), но получила отказ.

Как отмечает агентство, регулятор выявил десятки проблем, которые необходимо устранить перед началом испытаний на людях.

FDA в том числе опасается, что небольшие части имплантата могут попасть в другие области мозга.

Несколько сотрудников компании выразили сомнение, что Neuralink сможет быстро решить все проблемы.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме.

В далекой перспективе, по мнению бизнесмена, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В феврале 2021 года компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.