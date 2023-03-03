В сети появились характеристики нового геймерского смартфона Xiaomi

Новый геймерский смартфон Black Shark 6 от одноименного суббренда Xiaomi получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и активную систему охлаждения. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на данные инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, смартфон будет оборудован дисплеем с разрешением 2К, а также вырезом по центру под фронтальную камеру. Из основных камер Black Shark 6 порадует главным модулем с разрешением на 64 МП, сверхширокоугольным объективом, а также макро- или телефотокамерой.

Из особенностей инсайдер подчеркнул наличие двух стереодинамиков, а также "самую мощную активную систему охлаждения". Слово "активное" предполагает то, что в системе будет использоваться кулер для ускорения циркуляции воздуха. Как именно производитель реализует эту систему, достоверно неизвестно. Ранее появлялись слухи о том, что кулер будет представлять собой подключаемый модуль.

Digital Chat Station также утверждает, что Black Shark 6 получит металлический каркас с "керамической текстурой корпуса". За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 120 Вт.

Утверждается, что анонс и релиз новинки состоятся в 2023 году.