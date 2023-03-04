Apple уберет из iPhone узнаваемую деталь

Смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max лишатся фирменного переключателя режимов и получат единую качельку регулировки громкости. Об этом со ссылкой на блогера ZoneOfTech сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно Apple использует по два контакта для крепления каждой кнопки регулировки громкости к корпусу, однако в просочившихся ранее в сеть рендерах iPhone 15 Pro можно было заметить лишь два контакта на две кнопки. Причем на изображениях базового iPhone 15 можно наблюдать четыре контакта, как во всех предыдущих смартфонах Apple.

В связи с этим ZoneOfTech уверен, что iPhone 15 Pro будет оснащен одной унифицированной кнопкой регулировки громкости, а не двумя отдельными. Кроме того, блогер так же считает, что вместо привычного слайдера для переключения режимов в iPhone будет использоваться обычная кнопка.

По слухам, новые iPhone 15 Pro получат сенсорные кнопки регулировки громкости с тактильной отдачей, напоминающую кнопку "Домой" в iPhone 7 и 8.