Redmi готовит "огненный" телевизор

В Сети опубликован первый тизер перспективного телевизора Redmi, который получит совершенно новую для бренд программную платформа: вместо Android TV будет использоваться Amazon Fire OS 7. Само собой, в ТВ будут интегрированы различные сервисы от Amazon, включая фирменный голосовой помощник Alexa, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Телевизор представят в Индии 14 февраля, но кое-что о нем уже известно. Устройство получит тонкую металлическую рамку, диагональ экрана составит 32 дюйма. Будут стереодинамики, поддержка AirPlay/Miracast, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.