Представлен смартфон с жидкостной системой охлаждения

На техновыстваке в Барселоне Mobile World Congress 2023 (MWC) компания OnePlus представила прототип смартфона с жидкостной системой охлаждения OnePlus 11 Concept. Об этом сообщает издание Equal Leaks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технология получила название Active CryoFlyx. Она представляет собой систему из трубок, насосов и жидкости, расположенных под крышкой смартфона. Крышка при этом прозрачная, благодаря чему можно наблюдать за движением жидкости по радиатору.

Утверждается, что Active CryoFlyx позволяет снизить температуру смартфона во время игр на 2,1 градуса Цельсия, что повышает фреймрейт примерно на 3-4 кадра в секунду. Во время зарядки смартфон при помощи специального радиатора охлаждается только на 1,6 градуса Цельсия, что ускоряет время зарядки на 45 секунд.

Остается неясным, поступит ли OnePlus 11 Concept в продажу, и планирует ли производитель использовать Active CryoFlyx в других своих смартфонах.