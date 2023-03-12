В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Американская компания Relativity Space планирует запустить в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету. Об этом сообщили в Twitter компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 85% компонентов ракеты-носителя Terran1 созданы с помощью 3D-печати. Запуск должен состояться с мыса Канаверал во Флориде в среду.

По информации компании, длина ракеты достигает 30 м. Она оснащена двигателями Aeon, также напечатанными на 3D-принтере. В качестве горючего используется метан, в качестве окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

В Relativity Space добавили, что технология 3D-печати позволяет существенно сократить сроки строительства и стоимость ракеты.