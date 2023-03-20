Российским чиновникам рекомендовали отказаться от iPhone

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) России, у которых есть телефоны iPhone, рекомендовано до 1 апреля поменять их на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил kommersant.ru.

Сообщается, что похожие рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Сотрудникам внутриполитического блока АП необходимо к началу апреля избавиться от iPhone: такое указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье. Об этом "Ъ" рассказали несколько источников, присутствовавших на мероприятии. "iPhone - всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем",- говорит один из них. По словам другого собеседника "Ъ", поначалу среди участников семинара возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но точку в обсуждении поставил курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко.

По словам источников "Ъ", требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: по их мнению, эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.