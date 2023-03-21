Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 о переносе релиза игры

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о срыве сроков выхода игры. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Игромания".

Журналисты медиа сослались на информацию в официальном Discord-канале сообщества S.T.A.L.K.E.R. Фанаты франшизы спросили представителей GSC Game World, будут ли они переносить сроки выхода тайтла после хакерской атаки и слива данных. В украинской студии ответили, что не собираются отменять релиз.

"Пожалуйста, не верьте слухам. Разработка продолжается, как и раньше - ничего не изменилось", - сообщил пользователь под ником McCulkin, который занимает должность комьюнити-менеджера студии.

GSC Game World неоднократно корректировала сроки выхода новой игры. В июне 2022 года S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пообещали выпустить в декабре 2023 года. Ранее релиз тайтла планировали на конец 2022 года.