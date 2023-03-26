Перечислены люди, которые лишатся работы из-за нейросетей

Нейросети в будущем способны привести к массовым увольнениям таких специалистов, как бухгалтеры, юристы, дизайнеры, копирайтеры и маркетологи. О такой возможности заявили опрошенные руководители российских компаний и начальники отделов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным опроса, 18% респондентов выразили уверенность, что в будущем нейросети смогут полностью заменить специалистов ряда профессий.

"Практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач", - говорится в документе.

При этом лишь 9% респондентов сообщили, что относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить людей на рабочих должностях.

Больше всего руководители верят в способность неройсетей заменить дизайнеров (их упомянули 53% опрошенных), маркетологов (46%) и копирайтеров (45%). Также в нейросети они видят будущих программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%) и юристов (15%).