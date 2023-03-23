Valve официально представила Counter-Strike 2

Компания Valve опубликовала на своем YouTube-канале несколько видеороликов, посвященных Counter-Strike 2, передает Day.Az.

Как следует из промо-роликов, Counter-Strike 2 будет построена на движке Source 2. Разработчики обещают повысить тикрейт (скорость получения и отправки пакетных данных от клиента игры к серверу и обратно), улучшить графику карт и добавить новые механики, в том числе обновить дымовые гранаты.

В Valve добавили, что благодаря новому движку им удалось повысить качество освещения и сделать физически правдоподобную систему рендеринга, которая создает реалистичные текстуры, свет и отражения.

Ограниченное тестирование Counter-Strike 2 запустят 22 марта, а релиз игры состоится летом 2023 года. Отмечается, что новая часть станет бесплатным обновлением для владельцев CS:GO.

Слухи о переходе Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 стали появляться в сети весной 2023 года.