Представлены флагманские смартфоны Huawei с новой функцией

Компания Huawei представила смартфоны флагманской линейки P60. Об этом сообщает портал Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфоны Huawei P60 и P60 Pro оснащены скругленными по краями 6,67-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2700х1220 и переменной частотой обновления 1-120 Гц. Единственное отличие в экранах двух моделей заключается в том, что версия Pro получила закаленное стекло Kunlun Glass.

За производительность в новинках отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без поддержки сетей пятого поколения.

Базовый Huawei P60 предлагает набор из трех камер: основной на 48 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f4.0 и поддержкой OIS, ультраширокоугольной на 13 Мп и 5-мегапиксельного телеобъектива с пятикратным оптическим зумом на 12 Мп. Старшая модель получила те же камеры, однако вместо телеобъектива тут установлен перископ с разрешением 48 Мп.

В обоих устройствах установлен аккумулятор емкостью 4810 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Однако скорость проводной зарядки у них разная- 66 и 88 Вт в Huawei P60 и P60 Pro соответственно.

Из прочих особенностей выделяют наличие USB стандарта 3.1, защиту от воды и пыли IP68 и HarmonyOS 3.1 в качестве операционной системы. Кроме того, ключевой особенностью Huawei P60 Pro стала поддержка спутниковой связи, позволяющей не только отправлять сообщения, но и принимать их.

Huawei P60 и P60 Pro поступят в продажу по цене от 4488 и 6988 юаней (около 50 и 77,9 тыс. руб.) соответственно.