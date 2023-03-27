Galaxy S23 Ultra занял первое место в обзоре мобильных телефонов Ассоциаций потребителей Европейского Союза. Обзор был проведен в Бельгии, Дании, Италии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. В качестве отличительных черт Galaxy S23 Ultra были упомянуты превосходная производительность, великолепная камера и хороший аккумулятор. Для установления данных фактов ассоциации провели проверки и опросы по устройству.

Обратим внимание на некоторые из них. Британская ассоциация Which пишет, что Galaxy S23 Ultra имеет самые высокие показатели, когда либо выданные смартфонами. Важнейшим из них является его 200-мегапиксельная камера. От внимания британцев не ускользнула 5-летняя гарантия обновления программного обеспечения. По общему мнению, это устройство было названо лучшим смартфоном, доступным на сегодняшний день.

Итальянская ассоциация Altroconsumo подчеркивает высокую оценку режиссеров мирового масштаба, таких как Ридли Скотт и На Хон Джи. По их словам, камера Galaxy S23 Ultra не уступает профессиональной камере. Как известно, оба гиганта снимали фильмы на Galaxy S23 Ultra:

• https://www.youtube.com/watch?v=fZFnQwowlg8

• https://www.youtube.com/watch?v=jXpCZYrEmEU

Действительно, модель оснащена функцией записи и редактирования видео со скоростью 120 кадров в секунду, стабилизацией изображения и возможностью ночной съемки. В обзоре упоминается водостойкость и еще один немаловажный момент. Дело в том, что даже после 100 падений на устройстве остались лишь небольшие царапины.

Бельгийская ассоциация Test Achats собрала отзывы об эко-дизайне, долговечной батарее и сенсоре, обеспечивающем качественную съемку в темноте.

Помимо этого, Galaxy S23 Ultra завоевал расположение потребителей своей простотой, долговечностью, качеством звонков и экраном.

Для дополнительной информации о проверках и наблюдениях предлагаем просмотреть справочные ссылки, приведенные в статье.