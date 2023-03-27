В Токио представили восемь моделей роботов-доставщиков

Демонстрационный показ роботов-доставщиков провели японские разработчики подобных устройств в Токио, 27 марта передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Ряд компаний представили восемь различных роботов, а также провели демонстрационный запуск. Устройства движутся со скоростью пешехода и способы автоматически останавливаться перед препятствиями.

Тестовое испытание, в частности, провела компания Panasonic. Их робот способен передвигаться по обозначенному маршруту.

Японские власти в апреле разрешат подобным аппаратам работать на улицах Японии. Предполагается, что такие машины смогут решить проблему дефицита рабочей силы и облегчат процесс совершения покупок в сельской местности.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявляло, что оно окажет поддержку исследованиям и разработкам в этой области.