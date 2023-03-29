Китай планирует запустить аналог Starlink

Китай готовится запустить первые спутники для национальной низкоорбитальной широкополосной мегагруппировки спутников связи. Об этом сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система Starlink компании SpaceX состоит из тысяч аппаратов на низкой околоземной орбите, благодаря чему способна поддерживать скоростное спутниковое интернет-соединение с низким пингом. Китайский проект Guowang подразумевает развертывание 13 тыс. спутников на схожих орбитах для создания национальной китайской системы связи. Часто его заявляют как аналог Starlink.

Теперь Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), основной космический подрядчик Китая, заявила, что первые спутники системы Guowang отправятся в космос на ракете "Чанчжэн-5Б" во второй половине 2023 года. Запуск будет произведен с космодрома Вэньчан с помощью разгонного блока "Юаньчжэн-2". Помимо CASC в производстве спутников будет принимать участие Инновационная академия микроспутников (IAMCAS), часть Китайской академии наук. Ожидается, что IAMCAS поставит свои первые 30 спутников для проекта к концу года, а ряд других компаний уже заявил о своем желании принять участие в проекте.

Американские космические интернет-компании выразили обеспокоенность по поводу потенциальной конкурентной угрозы со стороны китайской низкоорбитальной группировки, создаваемой при активной поддержке государства. В отчете, опубликованном Центром стратегических и международных исследований, говорится, что Соединенные Штаты "могут потерять свое конкурентное преимущество". В том числе, западным операторам будет сложнее выигрывать в борьбе в странах, имеющих политические связи с Китаем.