Крупнейшую игровую выставку E3 официально отменили

Крупнейшая игровая выставка E3, организатором которой является Entertainment Software Association (ESA), не состоится в 2023 году ни в онлайн-, ни в офлайн-формате. Об этом сообщает портал Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной этому стало отсутствие интереса крупных производителей игр, многие из которых теперь проводят собственные мероприятия с презентацией будущих проектов. Ранее от участия в E3 отказались Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft и ряд других компаний и студий. Сообщается, что все потенциальные участники и члены ESA уже получили официальные уведомления об отмене выставки.

Изначально E3 2023 должна была проходить с 13 по 16 июня в главном выставочном центре Лос-Анджелеса. Это была бы первая "живая" E3 c 2020 года, когда выставка была отменена из-за пандемии COVID-19. В 2021 году мероприятие проходило в онлайн-формате, а в 2022 году - также не состоялось. Самая первая выставка E3 была открыта в мае 1995 года.