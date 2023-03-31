Представлен смартфон Meizu 20 Infinity с тонкими рамками и «титановым» стеклом

Компания Meizu в ходе масштабной презентации представила флагманский смартфон Meizu 20 Infinity, который получил тонкие рамки вокруг экрана и специальное "титановое" стекло. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявляет производитель, Meizu 20 Infinity обладает самыми узкими рамками - 2,48 мм по всему периметру. Среди прочего в смартфоне применяются флагманские материалы, такие как нержавеющая сталь и стекло Meizu Titan Glass, получившее 6,5 балла по шкале Мооса.

AMOLED-дисплей с диагональю 6,79 дюйма выполнен по технологии LTPO, благодаря чему в смартфоне поддерживается работа при частоте обновления изображения 1-120 Гц. Яркость экрана с разрешением 3192х1368 пикселей доходит до 1850 нит.

За производительность в Meizu 20 Infinity отвечают чипсет Snapdragon 8 Gen 2, оперативная память стандарта LPDDR5x и встроенная память типа UFS 4.0.

Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 50 Мп, которая дополнена телеобъективом на 12 Мп, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и dToF-датчиком. Спереди установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

Meizu 20 Infinity получил аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 65 и 50 Вт соответственно. Новинка работает под управлением фирменной оболочки Flyme 10. Версия Android не раскрывается.

Смартфон Meizu 20 Infinity поступит в продажу в Китае по цене от 6,3 тыс. юаней за версию 12/256 ГБ. Максимальная версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ обойдется уже в 8,5 тыс. юаней. О доступности новинки за пределами Китая не сообщается.