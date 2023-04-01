Apple запатентовала «уклоняющийся» от ударов дисплей для iPhone

Apple работает над складным экраном для iPhone, который во избежание повреждений будет автоматически закрываться при падении смартфона. Об этом сообщает издание TechRadar, ссылаясь на соответствующую заявку от Apple на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявка Apple называется "самозакрывающееся устройство отображения и методы защиты экрана с помощью обнаружения падения". В ней описана система, которая при помощи акселерометра или гироскопа определяет момент падения и дает "фиксирующему экран механизму с электронной регулировкой" команду "закрыть телефон".

В документе также написано, что механизм не гарантирует абсолютную защиту, поскольку, если падение будет быстрым, смартфон не успеет закрыться. Тем не менее в Apple утверждают, что любой угол сгиба смартфона дает большую защиту экрану, нежели раскрытый на 180 градусов корпус.

Кроме противоударной системы в патенте Apple описывается некий шарнир, который "в сложенном состоянии разделяет экран", не допуская таким образом образования складки на линии сгиба. В TechRadar отметили, что на текущий момент сложно представить, как будет работать эта система, поскольку документ скуден на подробности.