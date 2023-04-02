У Apple проблемы с производством экранов для iPhone 15

Apple отозвала у китайской компании BOE заказы на экраны для iPhone 15 из-за проблем с их производством. Об этом сообщает издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Apple не устроило качество OLED-панелей от BOE. У китайской компании возникли проблемы с изготовлением овальных отверстий для модуля Dynamic Island. В экземплярах, изготовленных BOE, наблюдалась утечка света по краям выреза.

В виду того, что BOE не смогла удовлетворить запросы Apple, американская корпорация решила перераспределить заказы в пользу Samsung. Из-за этого производство OLED- панелей для iPhone 15-й серии стартует уже в мае 2023 года, на месяц раньше изначально запланированного срока.

В The Elec считают, что текущие проблемы не означают полного разрыва отношений между Apple и BOE. Журналисты предполагают, что Apple может повторно заказать дисплеи для iPhone 15 у китайской компании, когда та сможет подтянуть качество своих изделий.