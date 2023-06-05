Samsung лишится эксклюзивных процессоров

Разогнанные чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 вскоре перестанут быть эксклюзивом Samsung. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил авторитетный инсайдера Digital Chat Station.

По данным источника, Qualcomm в ближайшее время оснастит китайские флагманы разогнанными процессорами Snapdragon 8 Gen 2. Причем изначально такие чипы были доступны исключительно для Samsung - процессоры обозначались неймингом Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Отличие базового Snapdragon 8 Gen 2 от версии for Galaxy заключалось в разогнанной частоте суперъядра Cortex-X3 - она была увеличена с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц. На разогнанном чипе Samsung выпустила флагманскую линейку Galaxy S23.

В прошлом Qualcomm выпускала разогнанные чипы спустя примерно полгода. Не исключено, что обновленный чип будет представлять собой переименованный в Snapdragon 8+ Gen 2 процессор for Galaxy.

Какие устройства получат разогнанный чип, его характеристики и название пока не раскрываются.