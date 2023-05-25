Три истории, после которых вы не захотите покупать "серый" iPhone

Найти дешевле - нормальное желание любого человека, планирующего ту или иную покупку. Но иногда оно может привести к не самым приятным последствиям. Мы собрали истории людей, опыт которых будет полезен тем, кто хочет купить iPhone и хочет сэкономить.

История 1. Купила дешево... и осталась ни с чем

Зейнаб, 23 года:

"Я давно мечтала об айфоне. Немного подкопила и искала, где можно купить дешевле. Нашла приличный с виду сайт. Цена была гораздо ниже, чем в других магазинах. Конечно, сомнения были. Хотела перед покупкой посмотреть телефон вживую, но оказалось, что торговой точки у них нет. Меня уверили, что цена ниже потому, что они не платят за аренду и работают онлайн. Товар привез курьер. В красивом фирменном пакете. Коробка и сам айфон были на вид вполне оригинальными, дали на год гарантию "от магазина". В тот момент ничто не вызывало подозрений. Я пользовалась смартфоном три месяца, пока он в один прекрасный день просто не включился. Хотя не падал, в воду не попадал. Стала искать того продавца, не могла найти сайт, телефоны были отключены. В ближайшем сервисном центре меня расстроили новостью, что мой гаджет собран из китайских запчастей. Внутри все едва держится, даже удивительно, что он прожил 3 месяца. Сказали, что такое "чудо" ремонту не подлежит. Получается, я сэкономила на покупке, но в итоге осталась без денег и без телефона".

Али, эксперт сервисного центра iSpace:

"К сожалению, такие случаи не редкость. Люди ищут подешевле, но многие остаются и без денег, и без гаджета. "Айфоны", собранные из китайских запчастей, имеют мало общего с техникой Apple. Они непригодны для ремонта. И я даже сказал бы, что они вообще мало для чего пригодны. Но покупатель может какое-то время и не догадываться, что на самом деле купил, ведь с виду телефон и коробка вполне нормальные. Рекомендую перед покупкой всегда проверять гаджет по IMEI. Этот номер должен совпадать везде: и на коробке, и в системе, и на аппарате. Также на сайте Apple по IMEI можно проверить, оригинал перед вами или нет. Ну и главное: низкая цена - это всегда повод задуматься".

История 2. Сэкономил на покупке, но потратил на ремонт

Гусейн, 42 года:

"Осенью летал с семьей в Дубай, зашел в официальный магазин Apple. Я как раз планировал купить последнюю модель iPhone и хотел сравнить цены. Телефон стоил там дешевле, чем у нас. Конечно, я обрадовался и решил немного сэкономить. Ведь iPhone оригинальный, а гарантия международная. Купил. Уже дома через какое-то время дисплей стал плохо реагировать на касания. Обратился в официальный сервис в Баку. Взял с собой чеки и документы, чтобы бесплатно устранили проблему. Но оказалось, что гарантия, а значит и бесплатный ремонт, действует только в стране первичной покупки, то есть мне нужно было ехать в ОАЭ. Пришлось заплатить за ремонт, а это почти 30% от стоимости нового телефона. Вот так сэкономил".

Али, эксперт сервисного центра iSpace:

"Действительно, iPhone может быть бесплатно отремонтирован только в той стране, где он был приобретен. Если вы купили гаджет за границей, а принесете его нам, за ремонт придется заплатить, даже если вы не виноваты в поломке. Кроме того, стоит учитывать, что в айфонах, предназначенных для разных стран, есть свои особенности. В гаджетах для рынка ОАЭ, например, это встроенное ограничение на осуществление видеозвонков. FaceTime либо не будет работать совсем, либо с помехами. Конечно, заводские дефекты редкость, но официальная гарантия позволяет экономить на обслуживании техники. Чтобы избежать подобных проблем, лучше покупать у местных официальных реселлеров - их список можно посмотреть на сайте Apple".

История 3. Починил iPhone бесплатно по гарантии

Мурад, 34 года:

"Я долго сравнивал сайты продавцов, читал отзывы в интернете, но по итогу не стал рисковать и купил iPhone у официального реселлера. Считаю, это было лучшим решением. Через 10 месяцев после покупки возникла проблема с фронтальной камерой. Возможно, виноват я сам, ведь телефоном пользуюсь активно. Это было очень не вовремя, как раз собирался на отдых. Как же без телефона? Обратился в официальный сервисный центр. Специалисты поменяли камеру по гарантии, ремонт не занял много времени, а я не заплатил ни одного маната. Получается, купив у официалов, я избежал лишних расходов. И вернулся из поездки с классными фотографиями".

Нияз, эксперт сервисного центра iSpace:

"В соответствии с политикой Apple в ряде случаев мы производим замену проблемного гаджета на аналогичный новый. Конечно, это возможно только если телефон был куплен у официального реселлера в Азербайджане. В случае с "серыми" айфонами бесплатный ремонт или замена не осуществляются. Вот и выходит, что люди, которые стремились сэкономить на покупке, зачастую вынуждены тратить намного больше. Выбирая где купить iPhone, не смотрите только на ценник".

Любую покупку необходимо делать обдуманно, особенно если это последний iPhone или дорогостоящий Macbook Pro. Чтобы небольшая экономия не обернулась неожиданными расходами или и вовсе не закончилась потерей всех денег, выбирайте продавцов, рекомендованных производителем на его официальном сайте.

Нияз, эксперт сервисного центра iSpace:

"Если у вас возникли проблемы с техникой Apple, рекомендуем сразу обратиться в авторизованный сервисный центр Apple (список есть на сайте isupport.az), если хотите быть уверенным в качестве ремонта. Все наши специалисты проходят обязательную сертификацию Apple и используют только оригинальные запчасти".

Авторизованные реселлеры Apple в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Maxi.az, Myshops, Bytelecom, Soliton, Azercell.