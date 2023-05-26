Самая выгодная современная видеокарта поступила в продажу

Представленная вчера видеокарта Radeon RX 7600 поступила в продажу 24 мая, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Видеокарты без проблем доступны во многих магазинах США и Европе, в том числе по рекомендованным ценам в 270 долларов и 300 евро соответственно, что важно. Само собой, есть и более дорогие модели, но выбор версий по рекомендованным ценам весьма велик.

Ситуации, как с RTX 4060 Ti, которую начали продавать дешевле рекомендованной цены спустя четыре часа после старта продаж, не наблюдается.

Напомним, RX 7600 по своей производительности в Full HD чуть быстрее RX 6650 XT и примерно на 10% медленнее, чем RTX 3060 Ti. По соотношению цены и производительности новинка AMD сейчас самая выгодная видеокарта среди актуальных моделей.