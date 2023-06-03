Windows лишили популярной функции

Американская компания Microsoft прекращает поддержку популярной функции - голосового помощника Cortana - в операционных системах Windows. Об этом сообщает XDA Developers со ссылкой на данные, указанные на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Microsoft больше не будет поддерживать Cortana в Windows как отдельное приложение, начиная с конца 2023 года", - говорится в публикации. По версии портала, на решение повлияло появление новой возможности в ОС на основе искусственного интеллекта.

Во время майской конференции Build компания из Редмонда объявила о новом инструменте Windows Copilot, который будет находиться внутри ОС на панели задач и использовать ИИ для помощи пользователям.

В Microsoft заверили, что новый помощник сможет подводить итоги дня на основе анализа действий пользователя, переписывать тексты, предлагать пользователю действия и настраивать параметры компьютера.

Microsoft впервые представила Cortana в Windows 10 в 2015 году. Помощник позволял устанавливать напоминания, открывать приложения и отвечал на вопросы с помощью голосовых команд. Однако на протяжении последних лет IT-гигант постепенно выводил Cortana из Windows. Впервые Cortana перестала появляться на панели задач с выходом Windows 11.