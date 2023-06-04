Очередное детище Microsoft отправится на покой

Компания Microsoft собирается полностью прекратить поддержку голосового ассистента Cortana. Уже с конца текущего года поддержка этого приложения прекратится, хотя точной даты компания пока не назвала, передает Day.Az со ссылкой на Microsoft.

В целом это было более чем ожидаемо, так как представленный в 2015 году ассистент с самого начала не снискал популярности, и даже сама Microsoft достаточно быстро перестала каким-то образом его продвигать. Теперь же компания представила инструмент Windows Copilot, который будет предлагать примерно то же, что и Cortana, только больше и лучше.

Собственно, в Windows 11 изначально Cortana не имела какого-то значимого места и не появлялась при первой загрузке ОС.

Впрочем, Microsoft отмечает, что изменения коснутся только Cortana в Windows, тогда как в Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft Teams display и Microsoft Teams room помощник всё ещё будет доступен.