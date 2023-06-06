Samsung признала наличие раздражающей проблемы в камерах своих флагманов

На официальном сайте польского комьюнити Samsung появился пост, в котором южнокорейский техногигант признал проблему с фиктивным размытием фотографий, сделанных на флагманские смартфоны Galaxy S23 и S23 Plus, и пообещал ее исправить. Об этом сообщает издание WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема в работе камер устройств Samsung обнаружилась еще в марте 2023 года. Она выражается в том, что при съемке объектов с относительно близкого расстояния на фотографиях появляется радиальное размытие. Известно, что багу подвержены лишь некоторые экземпляры Galaxy S23 и S23 Plus.

"При тестировании возможностей камеры S23 или S23 Plus вы могли заметить, что при съемке крупным планом область вокруг объекта выглядит немного размытой. Это происходит потому, что задняя широкоугольная камера на S23 и S23 Plus имеет яркую апертуру для большей эффективности в темноте. Однако при определенных настройках фокуса это свойство также может сделать фон ваших фотографий немного размытым", - заявила компания Samsung.

В своем посте производитель также заверил, что решит эту проблему с помощью будущих обновлений ПО. До тех пор Samsung рекомендовала придерживаться нескольких правил при фотосъемке. В частности, компания рекомендует переснять размытый объект с чуть большего расстояния. Также можно попробовать переделать снимок, держа смартфон вертикально, а не горизонтально или по диагонали.