Intel закрыл производство почти всех процессоров Tiger Lake и чипсетов 500-й серии

Intel прекратила производство почти всех чипов 11-го поколения (Tiger Lake). В связи с этим компания сворачивает и выпуск чипсетом 500-й серии.

В апреле стало известно о прекращении производства всех чипов Tiger Lake-B, а также части моделей Tiger Lake-H с TDP 45 Вт и Xeon W. В конце прошлой неделе к ним присоединились остальные процессоры, включая Tiger Lake-H35 UP3/UP4, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Вместе с чипами Intel сворачивает выпуск чипсетов 500-й серии. Речь об HM570, WM590 и QM580. Производители могут подать последнюю заявку на поставки до 27 октября. Отгрузки процессоров завершатся до 29 декабря нынешнего года, а чипсетов - до 28 июня будущего года.

Вместе с тем, Intel продолжит производство чипов Tiger Lake UP3 и материнских плат с чипсетами 500-й серии для встраиваемых систем. Когда будет прекращена поддержка, пока что не уточняется.