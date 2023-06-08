Свежее обновление «сломало» экраны умных часов Apple

У некоторых владельцев умных часов Apple Watch начали "зеленить" экраны после обновления до watchOS 9.5. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на дисплее часов вместо черного цвета стал проявляться зеленый оттенок. Причем баг коснулся как владельцев последних Apple Watch Series 8, так и старые модели. Зеленые оттенки заметны в основном на черном фоне экрана ввода пароля, в центре управления и при просмотре уведомлений. По словам пользователей, меньше всего проблема коснулась Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

Пока неясно, что вызвало эту проблему, но, по данным пользователей, она появилась после обновления watchOS 9.5 на прошлой неделе. Это говорит о том, что проблема скорее вызвана программным багом, чем аппаратной неисправностью. По словам некоторых пользователей, им удалось устранить баг перезагрузкой часов.

Apple уже исправляла подобные проблемы с цветопередачей на iPhone, которые были вызваны ошибкой программного обеспечения. Вероятнее всего, компания устранит ошибку в watchOS 9.6, которая находится в разработке. Однако дата выхода следующего обновления пока неизвестна.