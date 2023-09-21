Маск ищет добровольцев для испытаний мозговых чипов

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, ищет добровольцев для тестирования мозговых чипов, приглашая людей с параличом, вызванным повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом, передает Day.Az.

Цель исследования заключается в предоставлении возможности управления компьютерным курсором или клавиатурой только с помощью мыслей. Робот-хирург установит имплантат интерфейса мозг-компьютер (BCI) в участок мозга, управляющий намерением двигаться.

Компания Neuralink ранее планировала провести имплантацию у 10 пациентов, но согласно нынешним и бывшим сотрудникам, она пересматривает этот план из-за опасений по поводу безопасности от управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Количество пациентов, одобренных FDA, остается неизвестным.

В мае этого года Neuralink получила разрешение FDA на первое клиническое испытание на людях, а в конце 2022 года компания уже тестировала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.