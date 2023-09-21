США объявили о планах проведения ремонта противоракет Patriot для Кувейта

Соединенные Штаты объявили о контракте на $150 млн на проведение ремонта и ресертификации зенитных управляемых ракет PAC-3 (Patriot Advanced Capability - 3) для комплекса противовоздушной обороны Patriot для Кувейта. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном заявлении, "правительство Кувейта обратилось с запросом на замену компонентов с истекающим сроком службы и проведение сертификационных испытаний для поддержания эксплуатационного ресурса ракет PAC-3 на протяжении 30 лет".

С точки зрения американского правительства, выполнение соглашения "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем оказания помощи в совершенствовании инфраструктуры одного из основных союзников США вне НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

"Кувейт будет использовать этот потенциал в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления национальной обороны", - считают Госдепартамент и Пентагон. По их версии, сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе". Как отмечается в документе, в результате "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование.