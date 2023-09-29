WhatsApp внедрит неожиданную функцию

Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал еще одно нововведение: в приложении появятся помощники, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает WABetaInfo.

По данным портала, с помощью ИИ-ассистентов пользователи смогут создавать качественный контент. Также у них будет возможность консультироваться с помощниками по разным вопросам.

При этом уточняется, что компания будет иметь доступ к сообщениям ассистента. Как объяснили в WhatsApp, это необходимо для улучшения качества работы ИИ. Сообщения пользователей будут защищены сквозным шифрованием, то есть сотрудники компании не смогут получить доступ к содержащейся в них информации.

Когда ИИ-помощники станут доступны для пользователей, не уточняется.